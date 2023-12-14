كأس العالم للأندية.. 4 ثغرات دفاعية في اتحاد جدة تمنح الأهلي الفوز بكل سهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" مباراة نارية تجمع فريقي الأهلي بطل أفريقيا، واتحاد جدة السعودي بطل دوري "روشن" السعودي"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وسجلت مباراة الاتحاد السعودي أمام أوكلاند سيتي أعلى نسبة حضور جماهيري على الإطلاق في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية بنحو 50 ألف متفرج في المدرجات.

وتعد تلك المباراة الرابعة بين الأهلي واتحاد جدة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث خسر الأهلي في 3 مواجهات سابقة، الأولى كانت عام 1995 بالبطولة العربية، وشهدت فوز الاتحاد بنتيجة 1-0 على الأهلي.

والمواجهة الثانية التي جمعت الأهلي واتحاد جدة ببطولة السوبر السعودي عام 2001، وانتهت المباراة بفوز الفريق السعودي بنتيجة 3-2، المواجهة الثالثة خسر الأهلي أمام اتحاد جدة بهدف دون رد عام 2005 بمونديال الأندية.

ويلعب فريق اتحاد جدة السعودي تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بطريقة 4-3-3، والذي يضم في صفوفه

10 لاعبين محترفين، وهما، مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، لويس فيلبي، فابينهو، نجولو كانتي، رومارينهو، إيجور كورنادو، جوتا، عبدالرزاق حمدالله، كريم بنزيما.

ودخل اتحاد جدة مباراة أوكلاند سيتي بطريقة لعب 4/3/3 بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن كادش، أحمد حجازي، زكريا هوساوي

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما

ويعتمد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على الضغط الهجومي على خطوط دفاع المنافسين، مستغلًا الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعبين المحترفين في تسجيل وصناعة الأهداف.

كيف يستغل كولر الثغرات الدفاعية في صفوف الاتحاد السعودي

فريق اتحاد جدة يبني الهجمة دائمًا بالاعتماد على مهند الشنقيطي، وكورنادو في الناحية اليمنى، وزكريا هوساوي ورومارينهو في الناحية اليسرى، ثم التمرير من العمق خلف دفاع المنافسين، أو إرسال الكرات العرضية لكريم بنزيما.

الثغرة الأولى.. كثيرًا ما يتقدم ظهيري الاتحاد هجومًا تاركين مساحات خلفهم في الدفاع، والتي يُكلف بتغطيها الثنائي كانتي وفابينيو.

الثغرة الثانية..عامل السن والجهد البدني والذي اختلف كثيرًا عن منافسات أوروبا قد يجعل كانتي وفابيينو أقل فاعلية إذا كان هجوم المنافس أكثر سرعة وقوة.

الثغرة الثالثة.. بطء عودة ثنائي الوسط والأظهرة لتغطية الدفاع والاعتماد على أحمد حجازي وحسن كادش في قطع الكرات والتي سوف يستغلها كولر عن طريق سرعات بيرسي تاو ومحمد هاني من الناحية اليمنى، أو علي معلول وحسين الشحات من الناحية اليسرى، مع وجود محمود كهربا في مركز رأس الحربة.

الثغرة الرابعة.. الضغط الدفاعي على المنافس من لاعبي الاتحاد أقل وبطيء للغاية والذي يمنح لاعبي الأهلي مثل إمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية الفرصة للتصويب من الخارج وتسجيل الأهداف.

قد يعتمد المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر على استغلال عامل الجهد البدني والسرعة نظرًا لكبر سن بعض اللاعبين في اتحاد جدة، عن طريق استغلال المساحات التي تترك خلف ظهيري وجناح العميد، عن طريق الثنائي اختراقات حسين الشحات في اليسار، وبيرسي تاو في اليمين.

سوف يكلف كولر إمام عاشور بسحب فابينو أو كانتي لوسط الأهلي من أجل فتح مساحة أكبر بين خطوط الدفاع التي تضم حجازي وكادش لعمل الهجمات المرتدة السريعة وتسجيل الأهداف بالاعتماد على الثلاثي، محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم في المملكة العربية السعودية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، مساء غدًا الجمعة، في الثامنة مساءً.