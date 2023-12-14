نادي الزمالك ينعي وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، والذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد إصابته بوعكة صحية

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي النصر، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

توفي الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.