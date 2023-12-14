فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة السابعة عشر، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الجمعة.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني، 3.4%

يمكن للمهاجم الإنجليزي الاستفادة من جدول مباريات فريقه المزدحم المقبل.

وواجه فريق نيوكاسل نظيره الميلان أمس في دوري أبطال أوروبا، ثم يزور تشيلسي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد ستة أيام.

وإذا اختار المدرب إيدي هاو ألكساندر إيزاك كمهاجم للفريق في تلك المواجهات، فإن فرص ويلسون للبدء كأساسي في اثنتين من الجولات الثلاثة التالية بفانتازي تبدو قوية جدًا.

وعاد ويلسون لتحقيق النقاط، عن طريق صناعة هدف فريقه الوحيد أمام توتنهام في الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي.

ويواجه نيوكاسل نظيره فولهام ولوتون تاون ونوتنجهام فورست في مبارياتهم الثلاث المقبلة، مما يمنح ويلسون الفرصة المثالية لتحقيق المزيد من النقاط.

ماركوس سينسي (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني، 2.1%

كان لقلب الدفاع دور فعال في مسيرة بورنموث الحالية التي لم يهزم فيها خلال خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وسجل سينيسي هدفين وساعد فريق بورنموث على الخروج بثلاث شباك نظيفة في تلك الفترة، بإجمالي 36 نقطة ليحتل المركز الثالث بين جميع اللاعبين في فانتازي.

ويمنح جدول مباريات بورنموث قصير المدى للأرجنتيني الفرصة لمواصلة تحقيق النقاط في فانتازي.

عبد الله دوكوري (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني، 1.9%

أثبت لاعب خط وسط إيفرتون أنه جوهرة مهملة في آخر خمس جولات من الدوري الإنجليزي.

ويحتل دوكوري المركز الرابع بين جميع لاعبي فانتازي برصيد 34 نقطة خلال تلك الفترة، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ديان كولوسيفسكي (توتنهام) 7.1 مليون جنيه إسترليني، 2.8%

تغيير الواجبات الهجومية يمكن أن يساعد اللاعب السويدي على العودة إلى أفضل مستوياته في الفانتازي.

وظهر كولوسيفسكي بشكل أساسي كجناح أيمن تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، لكن تم منحه أدوار هجومية أكثر في فوز توتنهام 4-1 على نيوكاسل الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أنه فشل في المساهمة بالأهداف، إلا أن تمريرات كولوسيفسكي الخمس المفتاحية وصنع فرصتين خطيرتين تعادل إجمالي أفضل مستوى له هذا الموسم.