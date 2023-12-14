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"لا نخشى أحد".. كهربا يتحدث عن مواجهة فريقه السابق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي عن مواجهة فريقه السابق اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال كهربا في تصريحات صحفية اليوم: "اللعب ضد فريقي السابق اتحاد جدة من أجمل الصدف وأعلم جدة جيدا وملعب الجوهرة، وتلقيت مساندة كبيرة من جماهير الأهلي وسأرى جماهير الاتحاد غدا هذا أمرا رائعا".

وأضاف: "بالتأكيد شيء كبير مواجهة نجوم كبار مثل بنزيما وكانتي وفابينو، لكن نحن النادي الأهلي لا نخشى أحد ولكن الفرق هي التي تخشانا".

واختتم كهربا: "إن شاء الله نفوز غدا أمام اتحاد جدة ونحسم التأهل".

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي، في الثامنة مساء غدا الجمعة في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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