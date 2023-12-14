حلم البريميرليج وفلسطين.. سام مرسي صلاح آخر في "التشامبيونشيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يسطر سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي قصة جديدة للفرعون المصري، إذ قاد فريقه للفوز في المباراة السابقة وتصدر دوري الدرجة الأولى الانجليزي "التشامبيونشيب".

وخاض سام مرسي 516 مباراة في إنجلترا، سجل خلالها 32 هدفا وساهم في 42 هدفا، إلا أنه اعتاد الحصول على البطاقات الصفراء، بواقع 147.

وبدأ في بورت فايل إلى تشستر فيلد في دوريات الدرجة الثالثة، لكنه تمكن من قيادته إلى التشامبيونشيب، لينتقل إلى ويجان ويصبح قائد الفريق.

وقاد مرسي ويجان من الدرجة الثالثة إلى الشامبيونشيب، ثم انتقل إلى ميدلبسره وأصبح قائد الفريق ونجمهم الأول وكان قريبا من الوصول إلى حلم البريميرليج، لكن الإصابة بالرباط الصليبي قضت على هذا الطموح.

وانتقل بعدها إلى إبسويتش تاون في الدرجة الثالثة وتمكن من قيادته إلى التشامبيونشيب، ليستمر حلم الصعود إلى البريميرليج.

وكان سام مرسي صاحب موقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وظهر هذا خلال منشوراته على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى احتفاله بدعم فلسطين.