شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي ومايييلي يقودان هجوم بيراميدز أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس