شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصرى أمام الزمالك فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر
(دوري nile)وجاء تشكيل المصري كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.
خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر.
الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.
ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.
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