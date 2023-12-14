شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصرى أمام الزمالك فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

(دوري nile)وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.