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فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصرى أمام الزمالك فى دورى nile

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القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الزمالك، في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

(دوري nile)وجاء تشكيل المصري كالتالي: 

 

حراسة المرمى: محمود جاد

 

خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

 

خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر.

 

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

 

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

 

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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