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بيرسى تاو قبل مواجهة اتحاد جدة: من قال إن الأهلى يُعاني كثيراً؟!

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القاهرة - سامية سيد - قال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي أن زملاؤه بالفريق لديهم طموحات في تحقيق إنجاز جديد خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في .

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال تاو: «الأهلي لا يعاني مطلقًا كما يتخيل البعض، لم يحدث تراجع كبير في النتائج كما يتردد مؤخرًا، ونحن فريق كبير ولدينا طموح في في تحقيق إنجاز مشرف خلال البطولة».

وأضاف: «اتحاد جدة فريق كبير، ونحن نحترمه لكن الأهلي أيضًا فريق كبير، وواثق في قدرات زملائي على تقديم مستوى قوي خلال المباراة».

وأتم: «سنعمل على تقديم أفضل مستوى خلال مواجهة اتحاد جدة، وثقتي كبيرة في زملائي داخل الفريق من أجل بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز».

 

 

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