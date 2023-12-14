شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقيادة عمرو أنور المدير الفني عن قائمه الفريق التي سوف يخوض بها لقاء غزل المحله في ديربي الغربية، والذي سوف يقام على ملعب طنطا الثانية والنصف عصر غد الجمعة، ضمن مواجهات الجوله الثانية عشرة من دوري المحترفين.

وجاءت قائمة طنطا كالتالي: أحمد ربيع الشيخ، مصطفى الكومي، أحمد على، محمد مصطفى حموشة، أحمد حسنى، كريم أسامة، محمد الشرخة، أحمد السيد، فارس طارق، أحمد الشامى، أسامة النجار، شهاب فتحى، حسون محمد، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، إبراهيم جمال، محمد السيد عبدالهادى، نصر عبدالرازق، محمد شيكا، أقطاى عبدالله.

ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 21 نقطة.