شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يحصد جائزة جائزة رجل مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد إبراهيم نجم فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة فريقه أمام مودرن فيوتشر، والتي جرت اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1/1.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة مودرن فيوتشر وسيراميكا ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم، للموسم 2023 - 2024.

وتقدم مودرن فيوتشر في الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب مروان محسن في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 90 + 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب محمد شكري الظهير أيسر بعد انطلاقة داخل منطقة الـ 18 الخاصة بفيوتشر.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث بالتساوي مع الأهلي صاحب الوصافة بفارق الأهداف، وخلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، قبل مواجهته أمام بلدية المحلة في وقت لاحق من اليوم، بينما رفع وصل رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة 13 في المركز السابع من جدول ترتيب دوري نايل.