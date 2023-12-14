شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي والجهاز الفني يتفقّدون ملعب الجوهرة قبل مواجهة اتحاد جدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقّد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ولاعبي الفريق ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة قبل مباراة اتحاد جدة السعودي على هذا الملعب في الثامنة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو للاعبي الفريق والجهاز الفني خلال تواجدهم في ملعب مباراة الفريق غداً ، ويأتي تفقّد لاعبي الأهلي والجهاز الفني ملعب المباراة وفقاً لتعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، حيث قام الفريق بتفقد أرض الملعب عقب الإنتهاء من مرانه الأخير استعداداً لمواجهة الفريقين غداً في كاس العالم للأندية.

على صعيد متصل ، قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف كولر في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم : «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق» ، وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».