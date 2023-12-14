بطولة إيطاليا: أليغري يُرشّح إنتر للفوز باللقب

الرياص - اسماء السيد - روما: رشّح مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري الخميس غريمه إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم للفوز باللقب، في حين يتأخر فريق "السيدة العجوز" في المركز الثاني بفارق نقطتين.

وقال أليغري (56 عاما) في مؤتمرٍ صحافيّ عشيّة مواجهته مع جنوى في افتتاح المرحلة السادسة عشرة إنه "ليس هناك أي هدف ليوفنتوس ليُحقّقه قبل نهاية مرحلة الذهاب لأن ذلك عديم الفائدة. نحن نركّز على التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

وتابع "يجب أن نُبقي أقدامنا على الأرض ونخوض المباريات واحدة تلوَ الأخرى ونبتعد قدر الإمكان عن اللحظات السلبيّة التي قد ترافقنا".

وأضاف "نحن نعلم أن إنتر هو المرشّح الأوّل للظفر باللقب. بُنيَ الفريق للحصول على نجمته الثانية"، في إشارةً إلى الفوز باللقب الـ20 في تاريخه.

وهي ليست المرة الأولى التي يُرشّح فيها أليغري المتوّج مع يوفنتوس بالـ "سكوديتو" خمس مرات في مرور أول فوز الـ"نيراتزوري"، المتصدر الحالي برصيد 38 نقطة، بلقب الدوري.

ويُمكن ليوفنتوس الذي حقق لقبه الـ36 الأخير في عام 2020، العودة موقتاً إلى الصدارة في حال فاز على جنوى، بانتظار مباراة إنتر أمام لاتسيو الأحد.

ويعود لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى صفوف يوفنتوس بعدما غاب عن التمارين بداية الأسبوع بسبب إصابةٍ طفيفة خلال الفوز على نابولي الإيطالي 1 0 الجمعة في المرحلة الخامسة عشرة.