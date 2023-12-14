ناشئ الأهلي يُجري جراحة ناجحة بالعمود الفقري

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى أحمد عزت، لاعب فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، عملية جراحية ناجحة في العمود الفقري، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بقطاع الناشئين.



وأكد الدكتور محمد فودة، طبيب فريق مواليد ٢٠٠٥ بالنادي الأحمر، على أن اللاعب كان يشعر بآلام شديدة أسفل منطقة الظهر، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تأكد ضرورة خضوعه لتدخل جراحي ميكروسكوبي دقيق.

وأوضح طبيب فريق مواليد ٢٠٠٥ بالأهلي أن أحمد عزت سيخضع لفترة راحة عقب العملية الجراحية، قبل أن يبدأ في جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات.

أهلي 2007 يتفوق على الإسماعيلي ..

على صعيد آخر ، حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ الفوز خارج ملعبه على نظيره الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، بعد التعادل ١- ١ في الوقت الأصلي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية

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وتمكن ياسين عاطف ، من تسجيل هدف التقدم للأهلي، وسجل الإسماعيلي هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بنتيجة ٤ - ٢، وسجل له كل من محمد عاطف ومحمد السيد وكريم عيد ومحمد عبد الفتاح «تاحا»، ونجح الحارس إياد تامر في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي الإسماعيلي.