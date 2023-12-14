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صور .. الأهلي يُنهي مرانه الأساسي استعدادًا لملاقاة اتحاد جدة بالمونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله ، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الأهلي يُعاين ملعب الجوهرة المشعة قبل ملاقاة اتحاد جدة غدًا

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق الأحمر فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتستضيف المملكة العربية فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.
 

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