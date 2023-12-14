المصري يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق المصري البورسعيدي على الزمالك بهدف من دون رد ، خلال الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.





وشهدت مجريات الشوط أفضلية للاعبي الأبيض بالاستحواذ وتهديد مرمى الفريق البورسعيدي بأكثر من فرصة محققة ، بينما اعتمد المصري بصورة كبيرة على الكرات المرتدة التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد عند الوقت البديل لزمن الشوط عبر اللاعب غيلاس قيناوي بعد تمريرة متقنة من التونسي فخر الدين بن يوسف.

وأهدر المصري ركلة جزاء احتسبها محمد البنا حكم المواجهة بعد عرقلة فخر الدين بن يوسف ، ليسدد بعدها إلياس الجلاصي قبل أن يتصدى محمد عواد ويحافظ على نظافة شباكه.

وخاض الزمالك المواجهة بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل المصري..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

بينما تواجد على مقاعد البدلاء : عصام ثروت - حسين السيد - محمد دبش - سمير فكري - أحمد عيد - عمرو موسى - حسن علي - محمد الشامي - ليستويل أمانكونا.