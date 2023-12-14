شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل آخر مران للأهلى قبل مواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مساء اليوم، الخميس، مرانه الأخير استعداداً لمباراة اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض الفريق التدريب على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة وأدى اللاعبين فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم : «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق» ، وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».



افشة وعبد المنعم وهاني في مران الاهلي



اكرم وربيعة وياسر وأفشة في مران الأهلي



الشناوي ومصطفى شوبير في مران الأهلي



جدية في مران الأهلي (1)



جدية في مران الأهلي (2)



جلسة بين كولر ومعاونيه في مران الأهلي



خالد بيبو مدير الكرة في مران الاهلي



رباعي حراس الاهلي



ضحك ولعب بين اكرم توفيق وبيرسي تاو في مران الأهلي



طاهر وأفشة في مران الاهلي



محاضرة قبل انطلاق مران الاهلي



محمد هاني في مران الأهلي



مران قوي لحراس الأهلي في السعودية



مروان عطية من مران الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة غدا