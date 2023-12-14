شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع بلدية المحلة 1 - 1 بالشوط الأول والسعيد يهدر ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق الشوط الأول بين بيراميدز وبلدية المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول في الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبي إلى ماييلي الذي اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية في الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدي على رأس حسام أشرف الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد اله السعيد ضربة جزاء للفريق السماوي في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، وخط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيب، خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، وخط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي"

وضمت مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد حسين، خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – السيد عوض – أحمد مجدي، وخط الوسط: إسلام مرزوق – إبراهيم شتا – أحمد رضا، وخط الهجوم: فيفور أكيم – حسام أشرف - محمد أميسي".

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي لعب مباراة أقل، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.