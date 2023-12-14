شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف تقدم المصرى على الزمالك باقدام الـ" غيلاس قناوي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن غيلاس قناوي لاعب فريق المصرى البورسعيدى من تسجيل الهدف الأول بمرمى الزمالك في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ودخل المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي،خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر،الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.