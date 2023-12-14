شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط لتسجيل التعادل والمصرى يحافظ على تقدمه بعد 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المصرى البورسعيدى تقدمه على الزمالك بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذر من الفريقين وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب لرغبة كل منهما في جس النبض،ثم التحرح في المناطق الأمامية لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على مناطق المناورات.

حاول الزمالك اختراق دفاعات المصري عن طريق انطلاقات أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما والجزيرى، ولكن باءت بالفشل في الوقت الذى استغل فيه الفريق البورسعيدى،تقدم ميدو جابر والجلاصى لفض الاشتباك مع الفريق الأبيض ولكن، التعادل السلبى ما زال مسيطراً.

ودفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بالتبديل الأول في الدقيقة 30 بنزول محمد طارق بديلاً لعمر جابر بعد شكوى الأخير من الإصابة، ثم نجح غيلاس قناوى فى فض الاشتباك فى الدقيقة "45+5" بتسجيل الهدف الأول للمصرى البورسعيدى.

وأجرى معتمد جمال تبديلاً في الدقيقة "46" بنزول السنغالى إبراهيما نداى وخروج سيد نيمار لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء،وحاول الزمالك تنشيط هجومه على المصرى البورسعيدى لإدارك التعادل،ولكن تدخلات دفاع الفريق البورسعيدى أفسدت محاولات الفارس الأبيض.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

ودخل المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي،خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر،الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.