شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مودرن فيوتشر وسيراميكا 1/1 في دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا ، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع من بطولة دوري نايل المصري لكرة القدم، للموسم 2023 - 2024.

وتقدم مودرن فيوتشر في الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب مروان محسن في الدقيقة 17 من عمر المباراة، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 90 + 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب محمد شكري الظهير أيسرالفريق.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث بالتساوي مع الأهلي صاحب الوصافة بفارق الأهداف، وخلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، قبل مواجهته أمام بلدية المحلة في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل وصل رصيد مودرن فيوتشر إلى النقطة 13 في المركز السابع من جدول ترتيب دوري نايل.