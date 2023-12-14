شكرا لقرائتكم خبر عن "تحدي معلومات" بين لاعبى الأهلي ومانشستير سيتي قبل انطلاق مباريات الفريقين بمونديال الأندية..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة النادي الأهلي عبر فيس بوك فيديو يتضمن "تحدي معلومات" بين لاعبي الأهلي ومانشستر ستي الإنجليزي قبل مشاركة الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية التي أنطلقت أول أمس ، السعودية.

وخاض فريق الأهلي مساء اليوم، الخميس، مرانه الأخير استعداداً لمباراة اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث خاض الفريق التدريب على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، في التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وعقد كولر جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المباراة تحدث معهم خلالها عن عدة أمور خاصة بالمباراة وأدى اللاعبين فقرة بدنية وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى فقرة قوية للحراس.

على صعيد متصل، قال مارسيل كولر إنه شاهد لقاء اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه فريق جيد ويمتلك لاعبين جيدين للغاية.

وأضاف كولر في تصريحاته قبل مران الأهلي اليوم : «أعلم أن فريق اتحاد جدة السعودي لديه العديد من النجوم، لكني واثق في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى ممتع، والوصول لنصف نهائي كأس العالم للأندية».

وأضاف: «اللاعبون الأجانب لا تحسم المباريات مطلقًا، لكن جودة اللاعب بعيدًا عن اسمه أو جنسيته هي الأهم بالنسبة لأي فريق» ، وتابع كولر: «فريق الاتحاد بالفعل يضم أسماء جيدة، لكن قوة الأداء في الملعب ستكون عاملًا حاسمًا لتلك المباراة، ومن جانبنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا من أجل الفوز».

وأكمل: «لا توجد نسبة فوز لأي فريق من الفريقين، بالتأكيد الاتحاد لديه أفضلية لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الجماهير لن تنزل لخوض المباراة مع اللاعبين على أرضية المستطيل الأخضر».

وختم: «الأهلي لديه محترفون لا يتأثرون مطلقًا بالحضور الجماهيري سواء كان كثيفًا أو قليلًا، والأهم بالنسبة لنا أن نلعب بشكل طبيعي ونقدم مستوانا المميز في الملعب، بغض النظر عن أي عوامل خارجية سواء الجمهور أو الملعب».