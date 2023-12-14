قبل ساعات من مواجهة الاتحاد.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة حاسمة

الشارقة - اميمة ياسر - حرص الكابتن محمود الخطيب على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وخلال المران حث الخطيب اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز على اتحاد جدة والعبور لمباراة نصف النهائي من بطولة كاس العالم للأندية، وتمثيل النادى الأهلي بأفضل صورة، ولعودة الاطمئنان للجماهير الأهلاوية التى شعرت الفترة الماضية بتراجع النتائج.

يواجه الأهلي، نظيره اتحاد جدة السعودي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان الاتحاد السعودي قد تأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد تخطيه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء.

ويقام مونديال الأندية لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

التشكيل المتوقع للاهلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

التشكيل المتوقع للاتحاد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو، إيجور كورنادو، كريم بنزيما.

الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

تنقل مباراة الأهلي والاتحاد السعودي عبر مجموعة قنوات SSC Sports السعودية وتحديدًا SSC 1HD..