الامارات | 3 لاعبين ومدرب منتخب «الشاطئية» ضمن قائمة الأفضل في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن القوائم المختصرة لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين حول العالم خلال عام 2023، والتي شهدت حضوراً إماراتياً واضحاَ على صعيد اللاعبين والمدربين. وضمت قائمة أفضل 100 لاعب حول العالم خلال عام 2023، ثلاثة لاعبين إماراتيين هم: حميد جمال، حارس مرمى المنتخب والمرشح ضمن قائمة أفضل حراس المرمى، ووليد بشر، ووليد المحمدي (قائد المنتخب).

وعلى صعيد القائمة المختصرة لأفضل مدربي العالم لكرة القدم الشاطئية والتي ضمت 40 مدرباً، جاء البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخب الإمارات من بين الأسماء المرشحة لهذه الجائزة.

ويستمر التصويت على اختيار الأفضل في هاتين القائمتين ومعهم أيضا قوائم أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، حتى الحادي عشر من يناير المقبل، من قبل جميع مدربي منتخبات العالم وقائد كل منتخب من المنتخبات التي شاركت على الأقل في واحدة من بطولات الفيفا او البطولات القارية الكبرى.