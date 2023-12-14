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أهلي جدة يفوز على الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز أهلي جدة على الفيحاء برباعية نظيفة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.

أهداف أهلي جدة جاءت بتوقيع كل من فراس البريكان هدفين وعلي مجرشي ورياض محرز.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة ويفصله 3 نقاط عن النصر وصيف المسابقة بينما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 44 نقطة، ويحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

حقق أهلي جدة 10 انتصارات في الموسم الجاري، وتعرض للخسارة في 3 مواجهات، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 19 هدفا.

تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط الدفاعي: محمد المجاهد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابرييل فيجا - آلان سانت ماكسيمين.

خط الهجوم: فراس البريكان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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