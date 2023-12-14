الزمالك يسقط أمام المصري بهدف في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المصري البورسعيدي نتيجة الانتصار على الزمالك بهدف من دون رد ، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.





وشهدت مجريات المباراة أفضلية للاعبي الأبيض بالاستحواذ وتهديد مرمى الفريق البورسعيدي بأكثر من كرة محققة ، بينما اعتمد المصري بصورة كبيرة على الكرات المرتدة التي جاء منها هدف اللقاء الوحيد عند الوقت البديل لزمن الشوط عبر اللاعب جيلاس قيناوي بعد تمريرة متقنة من التونسي فخر الدين بن يوسف.

وأهدر الفريق البورسعيدي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة فخر الدين بن يوسف ، ليسدد بعدها إلياس الجلاصي قبل أن يتصدى محمد عواد ويحافظ على نظافة شباكه قبل أن يتلقى هدفًا قبل دقائق من انتهاء الشوط.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري للنقطة 15 في الترتيب الثاني ، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 11 في الترتيب الحادي عشر.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

وتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد رفاعي وعبد الله جمعة وعمرو السيسي و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

بينما جاء تشكيل المصري كما يلي :

حراسة المرمى: محمود جاد..

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاسي - ميدو جابر.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء : عصام ثروت - حسين السيد - محمد دبش - سمير فكري - أحمد عيد - عمرو موسى - حسن علي - محمد الشامي - ليستويل أمانكونا.