بلدية المحلة يُحرج بيراميدز بتعادل ايجابي على ملعب الدفاع الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة بيراميدز وبلدية المحلة بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق اللاعب فيستون كالالا عند الدقيقة 22 ، قبل أن يدرك البلدية التعادل عبر لاعبه حسام أشرف في الدقيقة 32.

وأحرز الهدف الثاني لبيراميدز اللاعب فخري لاكاى في الدقيقة 48، وتعادل احمد رضا لفريق بلدية المحلة في الدقيقة 75 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة 2 ـ 2 .

وبتلك النتيجة يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يقع بلدية المحلة في المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط بجدول مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كل من ..



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد حسين.".

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ.

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم: حسام أشرف.

وتواجد على دكة البدلاء: "محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد.