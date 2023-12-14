معتمد جمال يمنح لاعبي الزمالك بعد الخسارة من المصري

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، عقب خوض مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك من المصري بهدف في الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.