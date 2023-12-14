سادس مرة.. استبعاد فيرمينو المتكرر يُنذر برحيله عن أهلي جدة في يناير

ياسر رشاد - القاهرة - يُنذر استبعاد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من تشكيل أهلي جدة للمرة السادسة على التوالي، باحتمالية رحيله في انتقالات الشتاء المقبلة.

ويُشكل فيرمينو عبئًا كبيرًا على أهلي جدة في الموسم الحالي، على الرغم من الصخب الإعلامي المصاحب له عند قدومه من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، كونه كان شاهدًا في السنوات الأخيرة على إنجازات الريدز المتعددة، لكن سرعان ما انطفئ كل شئ بعد قدومه إلى الدوري السعودي.

كانت انطلاقة فيرمينو رائعة مع أهلي جدة عندما سجل هاتريك في مباراته الافتتاحية بالدوري السعودي أمام الحزم وجعل الجماهير تتنبأ بمستويات مذهلة للنجم البرازيلي، لكن سرعان ما انقلب حاله وخاصم الشباك بمختلف المسابقات، منذ ذاك الحين وأصبح في مرمى انتقادات الجماهير التي تطالب برحيله والتعاقد مع بديل قادر على تلبية طموحات النادي والجماهير في الفترة المقبلة.

ويعتمد المدرب الألماني يايسله على خدمات فراس البريكان في الشق الهجومي خلال الأسابيع الأخيرة وقدرته على صناعة الفارق في ظل تراجع مستوى فيرمينو.

وكانت المباراة الأخيرة التي ظهر فيها فيرمينو في التشكيل الأساسي أمام أبها في ثمن نهائي كأس الملك السعودي، إذ غاب عن مواجهات الرياض وضمك والشباب وأبها والرائد ثم أمام الفيحاء في الجولة الحالية.

ويعد فراس البريكان هداف أهلي جدة برصيد 10 أهداف في الدوري السعودي بالتساوي مع تاليسكا ويفصله 6 أهداف عن كريستيانو رونالدو متصدر القائمة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة بالتساوي مع التعاون، في حين يغرد الهلال بعيدًا بالصدارة بفارق 13 نقطة.