جاياردو يتحدث عن مواجهة الاهلي وغيابات الاتحاد قبل مواجهة كأس العالم للأندية

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي عن المواجهة المرتقبة أمام الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع نظيرة الاهلي غداً الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

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وقال جاياردو في تصريحات صحفية: “لا توجد فوارق بين الاتحاد والاهلي إذا خضنا اللقاء بـ 10 محترفين مقابل 4 للمارد الأحمر”.

وتابع: “ستكون مباراة متوازنة بين الفريقن 11 ضد 11، ونحن جاهزون لتحقيق الفوز، اللاعبون الذين شاركوا أمام أوكلاند قاموا بالاستشفاء وجاهزون للمشاركة أمام الاهلي”.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشوارة في مونديال الأندية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي في المباراة الافتتاحية.