تعليق معتمد جمال على خسارته الأولى مع الزمالك أمام المصري

كشف معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، عن أسباب الهزيمة أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في الدوري الممتاز.

وحقق المصري البورسعيدي الفوز على الزمالك في مباراتهم اليوم بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

وقال معتمد جمال في تصريحاته للمؤتمر الصحفي بعد المباراة:” التوفيق لم يحالف الزمالك في لقاء اليوم، والفريق كان أفضل في أول 20 دقيقة باللقاء، وبعد ذلك تراجعت الناحية البدنية “.

وأضاف:” الهدف الذي سجله المصري في نهاية الشوط الأول تسبب في احباط اللاعبين، المصري لعب على المساحات الموجودة في صفوف الزمالك، وحاولنا في الشوط الثاني العودة للقاء ولكن غياب التوفيق حال دون ذلك “.

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وتابع:” شيكابالا لم يشارك بصورة أساسية في لقاء اليوم بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية خاصة وأنه شارك في أكثر من لقاء أساسياً، نيمار لم يكن جيداً في الناحية الدفاعية وبالتالي لا يمكن أن يشارك في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة عمر جابر، وفضلت الدفع بمحمد طارق لأنه أقوى دفاعياً، وأرفض التحامل على طارق بعد اللقاء ولابد أن نخرج من كبوة الخسارة “.

وأردف:” كنت أفكر في تغيير محمد طارق والدفع بأحمد رفاعي ولكن الأخير لاعب صغير والمباراة أمام فريق كبير بحجم المصري، لم أفضل المجازفة مبكراً في المباراة بإجراء تغييرات هجومية على حساب الشق الدفاع في ظل مواجهة المصري “.

واختتم:” أمامنا مباراتي ساجرادا بالكونفدرالية وسيراميكا كليوباترا في الدوري، وسنرى بعدها احتياجات الفريق في يناير حال فتح القيد”.