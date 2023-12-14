في غياب محمد صلاح.. ليفربول ينهي مشواره بمجموعات الدوري الأوروبي بخسارة أمام سانت جيلواز

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مشواره في دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي، بخسارة أمام نظيره سانت جيلواز.

وخسر ليفربول بهدفين مقابل هدف أمام نظيره سانت جيلواز، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

افتتح التهديف، محمد الأمين عمورة في الدقيقة 32 من صناعة جوستاف نيلسون، لصالح سانت جيلواز .

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وأحرز جاريل كوانساه هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة39 من صناعة كورتيس جونس، فيما سجل كاميرون بويرتاس الهدف الثاني لصالح سانت جيلواز، في الدقيقة 43 من صناعة محمد الأمين عمورة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول الإنجليزي عند 12 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما رفع سانت جيلواز رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز الثالث.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح، عن تشكيل ليفربول، وذلك بهدف اراحته.