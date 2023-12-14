ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد فوز الاهلي على الفيحاء برباعية

يقدم موقع “365 كورة” جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والهدافين بعد فوز اهلي جدة على الفيحاء برباعية، في الجولة السابعة.

واكتسح فريق الاهلي نظيره الفيحاء، برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن.

وسجل رباعية الاهلي كل من، الجزائري رياض محرز، وفراس البريكان هدفين، وعلي مجرشي.

وفي الجولة ذاتها فقد فاز فريق الأخدود على نظيره الطائي بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

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كما تعادل فريق أبها مع نظيره الحزم بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وينفرد الهلال بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق كبير عن النصر الوصيف بـ 37 نقطة، فيما يتواجد الاهلي في المركز الثالث بـ 34 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاهلي على الفيحاء

1- الهلال – 44 نقطة

2- النصر – 37

3- الأهلي – 33

4- التعاون – 31

5- الاتحاد – 28

6- ضمك – 24

7- الفتح – 24

8- الاتفاق – 24

9- الوحدة – 22

10- الفيحاء – 19

11- الشباب – 17

12- الطائي – 17

13- الخليج – 16

18- الحزم – 11

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 15 هدفًا.

2/ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) 14 هدفًا.

3/ جورج نكودو (ضمك) 13 هدفًا.

4/ بيرنارد مينساه (الطائي)، كريم بنزيما (الاتجاد)، مالكوم (الهلال)، فراس البريكان (الاهلي) : 9 أهداف.

5/ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون إيجالو (الوحدة)، أنديرسون تاليسكا (النصر) 8 أهداف.

6/ مراد باتنا (الفتح)، سالم الدوسري (الهلال)، موسى ديمبيلي (الاتفاق)، جواو بيدرو (التعاون)، رياض محرز (الاهلي): 7 أهداف.