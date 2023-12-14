محرز يسجل في رباعية الاهلي أمام الفيحاء بالدوري السعودي

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الفيحاء، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

سجل فريق اهلي جدة الهدف الأول عن طريق المهاجم فراس البريكان، في الدقيقة 11، عقب أسيست رائع من الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

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وأضاف علي مجرشي الهدف الثاني لفريق الاهلي في شباك الفيحاء بالدقيقة 17، بعد كرة عرضية متقنة من الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

وأحرز الهدف الثالث لفريق الراقي فراس البريكان والثاني له في المباراة بالدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد تمريرة سحرية من سانت ماكسيمان.

واختتم رباعية الاهلي في شباك الفيحاء النجم الجزائري رياض محرز، من ركلة جزاء، سجلها ببراعة في الدقيقة 43.

وبتلك النتيحة يحتل فريق الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.

بينما فريق الفيحاء في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.