ماكسيمان الأفضل.. أرقام مميزة للاعبي الاهلي السعودي أمام الفيحاء

كشفت شبكة “سوفا سكور” للأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي فريق الاهلي السعودي خلال مباراة الفيحاء، ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

وحقق فريق أهلي جدة فوزًا عريضًا على حساب نظيره الفيحاء، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاهلي السعودي الهدف الأول عن طريق المهاجم فراس البريكان، في الدقيقة 11، بعد أسيست رائع من الفرنسي آلان سانت ماكسيمان.

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وأضاف علي مجرشي الهدف الثاني في شباك الفيحاء في الدقيقة 17، بعد كرة عرضية متقنة من ماكسيمان، وأحرز الهدف الثالث لفريق الاهلي فراس البريكان بالدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد تمريرة سحرية من سانت.

واختتم رباعية الاهلي في شباك الفيحاء النجم الجزائري رياض محرز، من ركلة جزاء، سجلها ببراعة في الدقيقة 43.

تقييم لاعبي الاهلي السعودي في مباراة الفيحاء

وبحسب شبكة “سوفا سكور” فإن ماكسيمان، كان أفضل لاعب في مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء بتقييم 8.6، يليه رياض محرز وفراس البريكان بـ8.5.

ونجح ماكسيمان في صناعة 3 أهداف، ولمس الكرة 49 مرة، ومرر الكرة 24 مرة صحيحة من أصل 32 بدقة 75٪، وأرسل 3 تمريرات مفتاحية.

وأرسل ماكسيمان، 2 كرة عرضية صحيحة من أصل 3، وكرة طولية صحيحة من أصل 2، وخلق 3 فرص كبيرة للتهديف، وفاز في محاولة مراوغة واحدة من 6 محاولات.

وفاز في محاولة مراوغة واحدة من أصل 6، ونجح في 4 التحامات أرضية من أصل 10، وفقد حيازته على الكرة 15 مرة.