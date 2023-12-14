لاعبان يلاحقان لقب هداف الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية 2023، غدا، ضد اتحاد جدة السعودي، ويسعى لاعبان من الأهلي إلى مساواة رقم محمد أبو تريكة.

ويتصدر أبوتريكة قائمة هدافي الأهلي في كأس العالم، برصيد 4 أهداف، ويليه أحمد عبد القادر بثلاثة أهداف، ثم فلافيو بنفس الرصيد، ثم ياسر إبراهيم وحسين الشحات بهدفين.

ويغيب عبد القادر عن قائمة الأهلي في البطولة، لذا يسعى الثنائي، ياسر إبراهيم، حسين الشحات لتحقيق رقم قياسي بالوصول إلى الهدف الرابع والتساوي مع تريكة.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة، في الثامنة مساء غدا الجمعة في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023.