

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، وتم تعيين سون هيونج مين نائبًا له.

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 4.1 مليون جنيه إسترليني

يشير أداء نيوكاسل يونايتد على أرضه إلى أن حارس المرمى يمكنه الخروج بشباك نظيفة أمام فولهام.

وحافظ فريق نيوكاسل على نظافة شباكه خمس مرات في آخر ست مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.2 مليون جنيه إسترليني

تألق نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل استضافة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة على أرضه.

ألكساندر أرنولد هو اللاعب الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، حيث حقق 37 نقطة بفضل هدفين وتمريرتين حاسمتين وشباك نظيفة واحدة وثماني نقاط إضافية.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ظهير توتنهام هو المدافع الأكثر شراءً للجولة السابعة عشر، حيث تم شرائه من قبل 298 ألف مدرب جديد خلال زيارته إلى نوتنجهام فورست.

ويعد بورو أحد أكثر المدافعين ثباتًا في موسم 2023/24، حيث شارك بالأهداف أو حقق شباك نظيفه في 10 من أصل 15 مباراة شارك فيها.

ماركوس سينسي (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

يقدم مؤخرا قلب دفاع بورنموث أعلى مستوياته في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هدفين وحقق ثلاث شباك نظيفة في مبارياته الخمس الأخيرة.

ويستضيف سينسي نظيره لوتون، بعد تحقيقه 14 و15 نقطة في آخر أسبوعين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح (ليفربول) 13.2 مليون جنيه إسترليني

يأمل كل مالكي اللاعب المصري في فانتازي تكرار أدائه في المباراة المقابلة ضد مانشستر يونايتد في موسم 2022/23.

وحقق صلاح أعلى نقاط له الموسم الماضي والذي بلغ 21 نقطة، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في الفوز 7-0 على ملعب أنفيلد.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

يزور الجناح الكوري الجنوبي نظيره نوتنجهام فورست، بعد تحقيقه للمرة السادسة 10 نقاط أو أكثر في فانتازي.

وحقق سون 17 نقطة أمام نيوكاسل في الأسبوع الماضي، مما سلط الضوء على أهمية تعيينه "كابتن" للفريق ضد فورست الذي استقبل 13 هدفًا في آخر خمس مباريات.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

يتمتع الجناح الإنجليزي بسجل ممتاز على أرضه هذا الموسم، حيث شارك بالأهداف في مبارياته السبع على أرضه.

وبلغ متوسط ساكا 7.7 نقطة في المباراة الواحدة على ملعب الإمارات ويستضيف فريق برايتون الذي لم يحافظ بعد على شباكه نظيفة في 2023/24.

جارود بوين (وست هام) 7.7 مليون جنيه إسترليني

سدد نجم وست هام سبع كرات على المرمى في آخر أربع مباريات، أكثر من أي لاعب خط وسط آخر في فانتازي.

ويستضيف بوين فريق ولفرهامبتون الذي استقبل هدفين أو أكثر في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة خارج أرضه.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 7.6 مليون جنيه إسترليني

الجناح الإنجليزي هو ثاني أفضل لاعب في مانشستر سيتي في المباريات على أرضه هذا الموسم، حيث حقق 44 نقطة بفضل ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ويواجه فودين فريق كريستال بالاس الذي استقبل هدفين أو أكثر في أربع من آخر خمس مباريات.

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 7.6 مليون جنيه إسترليني

بعد مشاركته كبديل أمام ميلان، أمس الأربعاء، يبدو أن السويدي مستعد للعودة إلى التشكيلة الأساسية لنيوكاسل ضد فولهام.

وفي ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم، بلغ متوسط إيزاك 6.2 نقطة في كل بداية، في حين أن فرصه الثماني الخطيرة وتسع تسديدات على المرمى هي الأفضل في الفريق.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.6 مليون جنيه إسترليني

تسديداته الـ 22 و21 كرة داخل منطقة الجزاء وثماني فرص خطيرة جعلته من بين أفضل المهاجمين في فانتازي خلال آخر ستة أسابيع من الدوري.