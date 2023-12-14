فانتازي.. "هل يجب إجراء انتقالات بالسالب للجولة السابعة عشر" الخبراء يجيبون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تناقش لجنة الكشافة المكونة من خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي ما إذا كانت إصابات اللاعبين والغيابات تستحق إجراء انتقالات "بالسالب" في الجولة السابعة عشر.

ونظرًا لأن العديد من اللاعبين ذوي الملكية العالية لديهم شكوك بشأن الإصابة أو موقوفون أو معرضون لخطر التناوب "روتيشن"، في حين أن فريق السيتي سيغيب عن الجولة الثامنة عشر.

وقالت سام بونفيلد: "أنا عادة لا أفضل الحصول على لاعبين بالسالب، ومع ذلك من الممكن أن أفعل ذلك في الجولة السابعة عشر، حيث خططت لإجراء تغيير دفاعي من أجل شراء بيدرو بورو".

وأضاف خبير الفانتازي برانيل شيث: "ليس لدي مشكلة مع التبديلات بالسالب طالما أنها ستفيد على المدى البعيد، وتكون دائما من أجل شراء "كابتن" للفريق أو لاعب لديه سلسلة مباريات جيدة".

وتابع خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "لا أمانع في التبديل بالسالب إذا كان هذا هو اللاعب الذي أريده على المدى الطويل، وأعتقد إنه علي أن أحصل على "-4" هذا الأسبوع، لأنه لا يمكن ترك لاعب سعره مرتفع مثل هالاند على دكة البدلاء".

وأردف خبير الفانتازي بن كرابتري: "توفر الإصابات الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز مبرر لشراء لاعبين بالسالب، وإذا كان في فريقي حالة كهذه فلن أتردد".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "حصلت على أول "-4" هذا الموسم في الجولة الماضية، من أجل استبدال ماتي كاش ببيدرو بورو، حيث كان خط دفاعي ضعيف جدا".

وواصل خبير الفانتازي لي بونفيلد: "أنا لست من محبي فعل ذلك، لكن فعلتها مرتين هذا الموسم بسبب الإصابات التي ضربت فريقي، حيث أصيب مبيومو الأسبوع الماضي".

واختتم خبير الفانتازي مارك ماكجيتيجان: "أتجنب شراء لاعبين بالسالب دائما قدر الإمكان، وفعلت ذلك مرة واحدة هذا الموسم حتى الآن، ولكن عندما يكون هناك خطر مشاركة لاعب مهم، فإن تلك فكرة جيدة".