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في غياب مدربه.. المصري البورسعيدي يفوز على الزمالك بهدف نظيف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق المصري البورسعيدي الفوز على الزمالك بهدف نظيف دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الممتاز.

وسجل جيلاس قناوي هدف المباراة الوحيد لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 51.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة.

وغاب عن المباراة المدير الفني للمصري البورسعيدي، علي ماهر لظروف سفره إلى المغرب لحضور الدورة التدريبية من الاتحاد الدولي، ودار اللقاء محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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