في غياب مدربه.. المصري البورسعيدي يفوز على الزمالك بهدف نظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق المصري البورسعيدي الفوز على الزمالك بهدف نظيف دون رد، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل جيلاس قناوي هدف المباراة الوحيد لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 51.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 15 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة.

وغاب عن المباراة المدير الفني للمصري البورسعيدي، علي ماهر لظروف سفره إلى المغرب لحضور الدورة التدريبية من الاتحاد الدولي، ودار اللقاء محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.