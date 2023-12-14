طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عمر جابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض عمر جابر لاعب الأبيض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري التي أقيمت اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غداً الجمعة، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الجمعة، عقب خوض مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.