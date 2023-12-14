شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بهذه النتيجة يتراجع الزمالك إلى المركز الحادى عشر، فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى مؤقتاً برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 أخرين.

الشوط الأول

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذر من الفريقين وانحصر معظم اللعب في منطقة وسط الملعب لرغبة كل منهما في جس النبض،ثم التحرح في المناطق الأمامية لانتزاع المبادرة الهجومية والسيطرة على مناطق المناورات.

حاول الزمالك اختراق دفاعات المصري عن طريق انطلاقات أحمد سيد "زيزو" ويوسف أوباما والجزيرى، ولكن باءت بالفشل في الوقت الذى استغل فيه الفريق البورسعيدى،تقدم ميدو جابر والجلاصى لفض الاشتباك مع الفريق الأبيض ولكن، التعادل السلبى ما زال مسيطراً.

ودفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بالتبديل الأول في الدقيقة 30 بنزول محمد طارق بديلاً لعمر جابر بعد شكوى الأخير من الإصابة، ثم نجح غيلاس قناوى فى فض الاشتباك فى الدقيقة "45+5" بتسجيل الهدف الأول للمصرى البورسعيدى.

الشوط الثانى

وأجرى معتمد جمال تبديلاً في الدقيقة "46" بنزول السنغالى إبراهيما نداى وخروج سيد نيمار لتنشيط الخط الأمامى للقلعة البيضاء،وحاول الزمالك تنشيط هجومه على المصرى البورسعيدى لإدارك التعادل،ولكن تدخلات دفاع الفريق البورسعيدى أفسدت محاولات الفارس الأبيض.

ومنع القائم السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام المصرى البورسعيدى في الدقيقة 68، ودفع معتمد جمال بالثنائى ناصر منسي وعمرو السيسي بديلين للجزيرى ودونجا لتتنشيط الخط الأمامى للفارس الأبيض.

تشكيل الزمالك في مباراة المصرى

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما،خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

تشكيل المصرى أمام الزمالك

ودخل المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الظهر: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - أحمد منصور - كريم العراقي،خط الوسط: محمود حماده - ايزي إيميكا - غيلاس قناوي - إلياس الجلاصي - ميدو جابر،الهجوم: فخر الدين بن يوسف.



الزمالك والمصرى البورسعيدى (1)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (2)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (3)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (4)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (5)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (6)



الزمالك والمصرى البورسعيدى (7)