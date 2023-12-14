شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 14/12/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو.

المصرى يهزم الزمالك بهدف نظيف ويحتل وصافة دورى nile مؤقتاً.. فيديو

خسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بلدية المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 2 - 2 فى دورى NILE

فرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابي على بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

"هاتريك" حسام ايفونا يقود الجونة لفوز مُثير على البنك فى دوري nile حقق فريق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.