شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية للتجهيز لأمم أفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول و البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب اجتماعًا ظهر اليوم للتعرف على الأمور التنظيمية الخاصة بمعسكر كوت ديفوار.

يأتي ذلك استعدادا لبطولة كأس الامم التي تنطلق 13 يناير المقبل ، بعد سفر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أقل من شهر ، بناء على التنسيق مع المشرف علي الفريق وجهاز المنتخب .

وقام وفد اتحاد الكرة بتفقد الفنادق و الملاعب التي ستستضيف منتخب مصر في أبيدجان، كما قام وفد اتحاد الكرة بتفقد عدد من المدن في كوت ديفوار المرجح أن يلعب منتخب مصر فيها تبعا لترتيب المجموعة والأدوار التالية.