شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منتخب مصر يزور كوت ديفوار للمرة الثانية للتجهيز لأمم أفريقيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول و البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد غرابة مدير المنتخب اجتماعًا ظهر اليوم للتعرف على الأمور التنظيمية الخاصة بمعسكر كوت ديفوار.
يأتي ذلك استعدادا لبطولة كأس الامم التي تنطلق 13 يناير المقبل ، بعد سفر شعبان بسطاوي منسق المنتخبات ومينا سامح إداري المنتخب الأول إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أقل من شهر ، بناء على التنسيق مع المشرف علي الفريق وجهاز المنتخب .
وقام وفد اتحاد الكرة بتفقد الفنادق و الملاعب التي ستستضيف منتخب مصر في أبيدجان، كما قام وفد اتحاد الكرة بتفقد عدد من المدن في كوت ديفوار المرجح أن يلعب منتخب مصر فيها تبعا لترتيب المجموعة والأدوار التالية.
وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" 55 لاعباً فى القائمة الأولية للمنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار يناير المقبل، على أن يتم إرسال أسماء اللاعبين 14 ديسمبر.
وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
ويمتلك منتخبنا الوطنى المصرى الرقم القياسى فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.
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