شكرا لقرائتكم خبر عن غيلاس قناوى رجل مباراة الزمالك والمصرى بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة حصول الجزائرى غيلاس قناوى لاعب المصرى على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك،بعد تسجيله هدف فوز الفريق البورسعيدى في شباك القلعة البيضاء بالدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وخطف غيلاس قناوى الأنظار بفضل لمساته السحرية في مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فضل عن تألقه اللافت للنظر والذى خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار في الملعب استحق عليها التتويج بجائزة رجل المباراة.

وخسر الزمالك أمام المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى" في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بهذه النتيجة يتراجع الزمالك إلى المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى مؤقتاً برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.