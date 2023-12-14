شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسام أشرف لاعب بلدية المحلة جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه مع بيراميدز، حيث سجل وصنع في نتيجة التعادل بهدفين لكل فريق.

وفرض فريق بلدية المحلة التعادل الإيجابى على بيراميدز بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول فى الدقيقة 23 بعد تمريرة طولية رائعة من محمد الشيبى إلى ماييلى الذى اخترق بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل البلدية فى الدقيقة 36 من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق أحمد مجدى على رأس حسام أشرف الذى سدد كرة سكنت الشباك، وأهدر بيراميدز فرصة التقدم من جديد بعدما أضاع عبد اله السعيد ضربة جزاء للفريق السمأوى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وفى بداية الشوط الثاني، وقع خطأ فى التشتيت من مدافعى بلدية المحلة لتصل إلى فآخرى لاكأى الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، لكن البلدية تعادل بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة من ركلة حرة عن طريق ماجد هانى لتصل إلى حسام أشرف ليمررها إلى أحمد رضا ليسدد رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز صدارة الدورى برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط من 8 مباريات.