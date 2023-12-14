شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ضد الجونة.. 5 أهداف رائعة فى دوري nile "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنك الأهلي ضد الجونة ..مباراة خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية بعدما شهدت إثارة وندية شديدة بين الفريقين ، وحصد حسام غانم لاعب الجونة الشهير بـ"حسام إيفونا" جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي بالدوري التي أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بعدما قاد اللاعب فريقه لتحقيق فوز مُثير بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

وحقق الجونة فوزاً مُثيراً على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الخميس، بإستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile) ، ونجح حسام غانم الشهير بـ حسام "إيفونا" في تسجيل هاتريك للجونة ليفوز به في المباراة.

وشهدت المباراة إثارة وندية من الفريقين حيث تقدم حسام غانم للجونة في الدقيقة 46 ثم تعادل جريندو للبنك الأهلي في الدقيقة 58 قبل أن يضيف كريم بامبو الهدف الثاني للبنك ثم عاد الجونة للمباراة بتسجيل هدفين مُتتاليين عن طريق حسام غانم في الدقيقتين 62 و64.

وأحتسب الحكم حسن سلطان ضربة جزاء للبنك في الدقيقة 73 أهدرها كريم بامبو، حيث تصدى لها حارس الجونة أحمد مسعود.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة الذي يقوده علاء عبد العال فقد قفز للمركز السابع برصيد 13 نقطة جمعهم من 7 مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة ، وسجل 11 هدف واستقبلت شباكه 8 أهداف.

أما فريق البنك الأهلي الذي يقوده طارق مصطفى فيحتل المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط جمعهم من 9 مباريات حيث فاز في مباراة وخسر 8 مواجهات ولم يتعادل في أي مباراة وسجل لاعبيه 10 أهداف وسكنت شباكهم 16 هدفاً.