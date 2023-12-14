شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية المحلة: نتقدم من مباراة لأخرى وتعادلنا مع بيراميدز "القوى" بالروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى الشامي،رئيس نادي بلدية المحلة،أن أداء الفريق في مباراة بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي كان جيداً بالرغم من الغيابات في خط الدفاع ، لكن فريقه حقق نتيجة إيجابية أمام متصدر دوري NILE.

واشاد الشامى خلال تصريحات صحفية بالروح العالية لدى اللاعبين طوال الـ90 دقيقة والعودة في النتيجة مرتين موضحاً أن تسجيل هدفين يُحسب للجهاز الفني واللاعبين على ما قدمو من جهد كبير للخروج بنتيجة إيجابية .

وتابع:" أن آداء الفريق يتطور من مباراة تلو الأخرى، ونمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تقديم مستويات مميزة خلال المباريات القادمة" .