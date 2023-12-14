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المصري يهزم الزمالك ويحتل وصافة الدوري

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق المصرى البورسعيدي، فوزا مستحقا على الزمالك، بهدف نظيف سجله "غيلاس قناوى"، في الدقيقة "45+5" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري nile.

بهذه النتيجة يتراجع الزمالك إلى المركز الحادى عشر، فى جدول مسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى مؤقتاً برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 أخرين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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