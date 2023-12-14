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طبيب الزمالك يكشف إصابة عمر جابر

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل إصابة عمر جابر التي تعرض لها خلال مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وكان عمر جابر قد غادر مباراة الزمالك والمصري متأثرًا بشد في العضلة الضامة

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية غداً الجمعة، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها وتحديد فترة غيابه عن التدريبات.

وخسر الزمالك بهدف أمام المصري، مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة من منافسات .

ومنح الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، لاعبيه راحة من التدريبات غداً الجمعة، عقب خوض مباراة المصري اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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