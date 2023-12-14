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تحديد موقف كورنادو من المشاركة مع الاتحاد ضد الاهلي في كأس العالم للأندية.. فيديو

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إيجور كورونادو لاعب الاتحاد السعودي

إيجور كورونادو لاعب الاتحاد السعودي

تحدد موقف إيجور كورونادو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، من المشاركة أمام الاهلي في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الاتحاد السعودي بنظيره الاهلي، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، غدًا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة السعودي ضد الاهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وتواجد إيجور كورونادو في معسكر الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، قبل مواجهة الاهلي، لتتأكد جاهزيته لخوض اللقاء بشكل رسمي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان إيجور كورونادو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة العميد السعودي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من كأس العالم للأندية، والتي فاز فيها أصفر جدة بثلاثة أهداف نظيفة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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