نجم دفاع ريال مدريد يقترب من مزاملة نيمار في الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نجم دفاع نادي ريال مدريد الإسباني يقترب من مزاملة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في دوري روشن.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2025، مقابل 90 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال حاليًا بسبب خضوعه لإجراء جراحة الرباط الصليبي، غضروف الركبة المفصلي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، أمام أوروجواي.

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وحسبما ذكرت شبكة “one football”، أن نادي الهلال يسعى لضم الدولي النمساوي دافيد ألابا نجم دفاع ريال مدريد الإسباني خلاا الميركاتو الشتوي المقبل.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ألابا مدافع ريال مدريد على رادار نادي اتحاد جدة، خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره الوحدة، غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وستقام مباراة الهلال ضد الوحدة في الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على ملعب فيصل بن فهد.